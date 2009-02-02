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Путешествия читателей The Village
Машина Эпохи
"Бычок", "тот самый автобус", "тачка хиппи", как только не называли, но мало кто знает, что его настоящее имя VW Type 2 Transporter.
Путешествия читателей The Village
Машина Эпохи
"Бычок", "тот самый автобус", "тачка хиппи", как только не называли, но мало кто знает, что его настоящее имя VW Type 2 Transporter.
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