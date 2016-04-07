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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Хищение 454 миллионов рублей без явных доказательств
Хищение 454 миллионов рублей без явных доказательств За что осудили сотрудников Кроноцкого заповедника
Хищение 454 миллионов рублей без явных доказательств

Хищение 454 миллионов рублей без явных доказательств
За что осудили сотрудников Кроноцкого заповедника

Замминистра Минобрнауки задержали по подозрению в хищении 40 миллионов рублей

Пока что в МВД не подтвердили личности задержанных

Замминистра Минобрнауки задержали по подозрению в хищении 40 миллионов рублей

Минкультуры отозвало иск к фигурантам «дела реставраторов»

Сумма ущерба размером 160 миллионов рублей полностью возмещена

Минкультуры отозвало иск к фигурантам «дела реставраторов»

Руководителей департамента труда Москвы заподозрили в хищении 1 миллиарда рублей

По данным следствия, мошенники расхищали субсидии на создание рабочих мест при участии руководства ведомства

Руководителей департамента труда Москвы заподозрили в хищении 1 миллиарда рублей

В Москве задержали бывшего главу ГЦСИ и его зама (обновлено)

Их подозревают в растрате бюджетных средств

В Москве задержали бывшего главу ГЦСИ и его зама (обновлено)

Суд арестовал имущество обвиняемого в хищениях замминистра культуры

Предполагается, что речь идёт о десятках миллионов рублей на его счетах в банках

Суд арестовал имущество обвиняемого в хищениях замминистра культуры

Ущерб по делу о хищении госсредств Минкультуры превысил 100 миллионов рублей

Где находятся похищенные деньги, неизвестно

Ущерб по делу о хищении госсредств Минкультуры превысил 100 миллионов рублей