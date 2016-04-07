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Новости

Замминистра Минобрнауки задержали по подозрению в хищении 40 миллионов рублей

Пока что в МВД не подтвердили личности задержанных

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Новости

Замминистра Минобрнауки задержали по подозрению в хищении 40 миллионов рублей Пока что в МВД не подтвердили личности задержанных

Новости

Минкультуры отозвало иск к фигурантам «дела реставраторов»

Сумма ущерба размером 160 миллионов рублей полностью возмещена

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Новости

Минкультуры отозвало иск к фигурантам «дела реставраторов» Сумма ущерба размером 160 миллионов рублей полностью возмещена

Новости

Руководителей департамента труда Москвы заподозрили в хищении 1 миллиарда рублей

По данным следствия, мошенники расхищали субсидии на создание рабочих мест при участии руководства ведомства

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Новости

Руководителей департамента труда Москвы заподозрили в хищении 1 миллиарда рублей По данным следствия, мошенники расхищали субсидии на создание рабочих мест при участии руководства ведомства

Ситуация

В Москве задержали бывшего главу ГЦСИ и его зама (обновлено)

Их подозревают в растрате бюджетных средств

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Ситуация

В Москве задержали бывшего главу ГЦСИ и его зама (обновлено) Их подозревают в растрате бюджетных средств

Ситуация

Суд арестовал имущество обвиняемого в хищениях замминистра культуры

Предполагается, что речь идёт о десятках миллионов рублей на его счетах в банках

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Ситуация

Суд арестовал имущество обвиняемого в хищениях замминистра культуры Предполагается, что речь идёт о десятках миллионов рублей на его счетах в банках

Ситуация

Ущерб по делу о хищении госсредств Минкультуры превысил 100 миллионов рублей

Где находятся похищенные деньги, неизвестно

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Ситуация

Ущерб по делу о хищении госсредств Минкультуры превысил 100 миллионов рублей Где находятся похищенные деньги, неизвестно