Замминистра Минобрнауки задержали по подозрению в хищении 40 миллионов рублей
Пока что в МВД не подтвердили личности задержанных
Замминистра Минобрнауки задержали по подозрению в хищении 40 миллионов рублей Пока что в МВД не подтвердили личности задержанных
Минкультуры отозвало иск к фигурантам «дела реставраторов»
Сумма ущерба размером 160 миллионов рублей полностью возмещена
Минкультуры отозвало иск к фигурантам «дела реставраторов» Сумма ущерба размером 160 миллионов рублей полностью возмещена
Руководителей департамента труда Москвы заподозрили в хищении 1 миллиарда рублей
По данным следствия, мошенники расхищали субсидии на создание рабочих мест при участии руководства ведомства
Руководителей департамента труда Москвы заподозрили в хищении 1 миллиарда рублей По данным следствия, мошенники расхищали субсидии на создание рабочих мест при участии руководства ведомства
В Москве задержали бывшего главу ГЦСИ и его зама (обновлено)
Их подозревают в растрате бюджетных средств
В Москве задержали бывшего главу ГЦСИ и его зама (обновлено) Их подозревают в растрате бюджетных средств
Суд арестовал имущество обвиняемого в хищениях замминистра культуры
Предполагается, что речь идёт о десятках миллионов рублей на его счетах в банках
Суд арестовал имущество обвиняемого в хищениях замминистра культуры Предполагается, что речь идёт о десятках миллионов рублей на его счетах в банках
Ущерб по делу о хищении госсредств Минкультуры превысил 100 миллионов рублей
Где находятся похищенные деньги, неизвестно