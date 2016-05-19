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Российские банки начинают выдавать онлайн-кредиты

Первым новый сервис запустит Промсвязьбанк

Российские банки начинают выдавать онлайн-кредиты
Первым новый сервис запустит Промсвязьбанк