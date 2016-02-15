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Новости

Каким будет бизнес-центр на Ленинградском проспекте с деревьями на здании

Его построят в духе минимализма и хай-тека

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Новости

Каким будет бизнес-центр на Ленинградском проспекте с деревьями на здании Его построят в духе минимализма и хай-тека

Новости

Движение на севере Москвы перекроют из-за соревнований по фигурному катанию

Ограничения продлятся с 20 по 22 октября

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Новости

Движение на севере Москвы перекроют из-за соревнований по фигурному катанию Ограничения продлятся с 20 по 22 октября

Новое место

В «Авиапарке» открылся ресторан Monster Hills

Шеф-повар Константин Ивлев предлагает гостям печенье в виде пальцев, «суп из царя Гороха», а также холодец в виде черепа

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Новое место

В «Авиапарке» открылся ресторан Monster Hills Шеф-повар Константин Ивлев предлагает гостям печенье в виде пальцев, «суп из царя Гороха», а также холодец в виде черепа