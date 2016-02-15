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Каким будет бизнес-центр на Ленинградском проспекте с деревьями на здании
Его построят в духе минимализма и хай-тека
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Каким будет бизнес-центр на Ленинградском проспекте с деревьями на здании Его построят в духе минимализма и хай-тека
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Движение на севере Москвы перекроют из-за соревнований по фигурному катанию
Ограничения продлятся с 20 по 22 октября
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Движение на севере Москвы перекроют из-за соревнований по фигурному катанию Ограничения продлятся с 20 по 22 октября
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В «Авиапарке» открылся ресторан Monster Hills
Шеф-повар Константин Ивлев предлагает гостям печенье в виде пальцев, «суп из царя Гороха», а также холодец в виде черепа
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