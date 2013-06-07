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Новости

НТВ снимет адаптацию американского сериала «Хорошая жена»

Главные роли в проекте достались Александру Домогарову и Александре Урсуляк

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Новости

НТВ снимет адаптацию американского сериала «Хорошая жена» Главные роли в проекте достались Александру Домогарову и Александре Урсуляк

12 цитат о взаимопонимании компаньонов из сериала «Хорошая жена» (The Good Wife)
Облако знаний
12 цитат о взаимопонимании компаньонов из сериала «Хорошая жена» (The Good Wife)Юридической конторе, где работает Алисия Флоррик, грозит банкротство. Совладельцы компании вынуждены урезать расходы до минимума, сохранить лучших сотрудников и не поссориться.
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12 цитат о взаимопонимании компаньонов из сериала «Хорошая жена» (The Good Wife)
Облако знаний

12 цитат о взаимопонимании компаньонов из сериала «Хорошая жена» (The Good Wife) Юридической конторе, где работает Алисия Флоррик, грозит банкротство. Совладельцы компании вынуждены урезать расходы до минимума, сохранить лучших сотрудников и не поссориться.