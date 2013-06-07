12 цитат о взаимопонимании компаньонов из сериала «Хорошая жена» (The Good Wife) Юридической конторе, где работает Алисия Флоррик, грозит банкротство. Совладельцы компании вынуждены урезать расходы до минимума, сохранить лучших сотрудников и не поссориться.