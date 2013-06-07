Новости
НТВ снимет адаптацию американского сериала «Хорошая жена»
Главные роли в проекте достались Александру Домогарову и Александре Урсуляк
Новости
НТВ снимет адаптацию американского сериала «Хорошая жена» Главные роли в проекте достались Александру Домогарову и Александре Урсуляк
Облако знаний
12 цитат о взаимопонимании компаньонов из сериала «Хорошая жена» (The Good Wife)Юридической конторе, где работает Алисия Флоррик, грозит банкротство. Совладельцы компании вынуждены урезать расходы до минимума, сохранить лучших сотрудников и не поссориться.
Облако знаний