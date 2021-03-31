«Спасибо, Россия»: Огромный баннер болельщиков Хорватии на Триумфальной площади
Фанаты раскрыли полотно в цвет хорватского герба почти на всю ширину площади
Россия ограничила ввоз живой птицы и яиц из Европы
Запрет распространяется на некоторые регионы Румынии, Швеции и Хорватии
Стоит ли переезжать в Хорватию The Village узнал, сложно ли пойти учиться, найти работу и создать бизнес на Балканах
Стоит ли переезжать в Хорватию The Village узнал, сложно ли пойти учиться, найти работу и создать бизнес на Балканах
В центре Москвы прорвало канализацию (обновлено)
Канализацию прорвало у здания консульства Хорватии на улице Остоженка
В Хорватии приготовили мороженое со вкусом Facebook
Однако руководство социальной сети не давало разрешения на использование своего товарного знака
Нетуристические чудо-острова Европы: часть 2 ПРОДОЛЖЕНИЕ начало здесь Любителям тишины и спокойствия посвящается
10 лучших волонтерских приключений Наверное, каждому из нас когда-нибудь да хотелось бросить все к чертовой бабушке и уехать в теплую страну творить добрые дела. Особенно этого мучительно хочется в состоянии полнейшего авитаминоза на пороге весны. Так вот, оказывается, существуют такие люди, которые творят добро постоянно и абсолютно безвозмездно, и зовутся они волонтеры. Существует безумное количество...