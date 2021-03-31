10 лучших волонтерских приключений Наверное, каждому из нас когда-нибудь да хотелось бросить все к чертовой бабушке и уехать в теплую страну творить добрые дела. Особенно этого мучительно хочется в состоянии полнейшего авитаминоза на пороге весны. Так вот, оказывается, существуют такие люди, которые творят добро постоянно и абсолютно безвозмездно, и зовутся они волонтеры. Существует безумное количество...