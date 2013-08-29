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Интерьер недели (Петербург): Студия горячей йоги Hot Yoga Studio
Интерьер недели (Петербург): Студия горячей йоги Hot Yoga Studio Студия горячей йоги Hot Yoga Studio со специальным климатическим режимом, ресепшеном из кориана и финскими светильниками Secto Design.
Интерьер недели (Петербург): Студия горячей йоги Hot Yoga Studio

Интерьер недели (Петербург): Студия горячей йоги Hot Yoga Studio
Студия горячей йоги Hot Yoga Studio со специальным климатическим режимом, ресепшеном из кориана и финскими светильниками Secto Design.