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Гинекологи против абортов, человек с биочипом и трейлер House of Cards
Неделя в интернете
Гинекологи против абортов, человек с биочипом и трейлер House of CardsCамое важное в Сети за уходящую неделю — для тех, кто все пропустил
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Гинекологи против абортов, человек с биочипом и трейлер House of Cards
Неделя в интернете

Гинекологи против абортов, человек с биочипом и трейлер House of Cards Cамое важное в Сети за уходящую неделю — для тех, кто все пропустил

Мыльная опера: Чему популярные сериалы могут научить предпринимателей
Облако знаний
Мыльная опера: Чему популярные сериалы могут научить предпринимателейH&F выбрал лучшие сериалы, показывающие выдающиеся примеры управления командой, искусства переговоров и построения стратегии компании
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Мыльная опера: Чему популярные сериалы могут научить предпринимателей
Облако знаний

Мыльная опера: Чему популярные сериалы могут научить предпринимателей H&F выбрал лучшие сериалы, показывающие выдающиеся примеры управления командой, искусства переговоров и построения стратегии компании

10 цитат о бизнесе в политике из сериала «Карточный домик» (House of Cards)
Менеджмент
10 цитат о бизнесе в политике из сериала «Карточный домик» (House of Cards) Сериал о закулисе американского правительства и о тесных связях политики и бизнеса.
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10 цитат о бизнесе в политике из сериала «Карточный домик» (House of Cards)
Менеджмент

10 цитат о бизнесе в политике из сериала «Карточный домик» (House of Cards) Сериал о закулисе американского правительства и о тесных связях политики и бизнеса.