Коротко: Пересказ расследования Голунова про хозяев кладбищ в Москве Как генералы ФСБ помогали захватить похоронный рынок
Участникам драки на Хованском кладбище вынесли приговор
Пять обвиненных приговорили к трем годам колонии
В деле об убийстве на Хованском кладбище возникли нестыковки
Предполагается, что застреленного на кладбище нелегала убили ещё до начала потасовки
Суд арестовал ещё пятерых участников массовой драки на Хованском кладбище
Арест продлится до 26 июля
Названа новая версия причин побоища на Хованском кладбище
По словам самих фигурантов дела, потасовка началась из-за некачественно выполненных работ по благоустройству одного из захоронений
После драки на Хованском кладбище проверят всю сферу ритуальных услуг Москвы
Комплексную проверку проведёт прокуратура
После драки на Хованском кладбище арестовали девять человек (обновлено)
Один из них заявил о требованиях полицейских оговорить себя
Арестован не признавший вину фигурант дела о драке на Хованском кладбище
В ходе массовой драки на кладбище погибли три человека
Названа причина драки на Хованском кладбище
В ходе драки на Хованском кладбище 14 мая три человека погибли, а более 30 получили травмы
В Москве появятся станции метро «Филатов луг» и «Хованская»
Всего на Сокольнической линии построят пять новых станций