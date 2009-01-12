Как хотят благоустроить бывшую территорию Ховринской больницы (обновлено)
Однако в мэрии уже отвергли проект
В Москве начали досрочно сносить Ховринскую больницу
Стоимость демонтажа здания снизилась в 2,4 раза
Снос Ховринской больницы обойдется Москве почти в миллиард рублей
Столичный департамент строительства объявил аукцион на выбор генподрядчика, который проведет необходимые работы
Власти Москвы планируют снести Ховринскую больницу за полгода
На ее месте собираются построить жилой комплекс для переселения по программе реновации
Здание Ховринской больницы снесут не раньше конца 2018 года
На ее месте планируется построить более 346 тысяч квадратных метров недвижимости
Завершены съёмки фильма ужасов о Ховринской больнице
Кинолента в жанре мокьюментари выйдет в широкий прокат в 2016 году
Легендарный московский недострой выставили на продажу
Московские власти выставили на продажу здание заброшенной Ховринской больницы на Клинской улице.
Ховринскую больницу снесут
Власти определили судьбу трёх московских долгостроев: Ховринскую больницу и аквапарк на Аминьевском шоссе снесут, а театр Райкина достроят вместе с торговым центром.