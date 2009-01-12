Ховринска больница или Амбрелла Ховринская больница - это мрачная одиннадцатиэтажная заброшенная больница в районе Ховрино. Сотни людей едут сюда со всей Москвы, тысячи посетили это место, десятки трупов находят каждый год в стенах обители зла. Вокруг здания сложилось много легенд и загадок. Оно имеет плохую, криминальную, можно сказать дьявольскую репутацию.