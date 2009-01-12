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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Как хотят благоустроить бывшую территорию Ховринской больницы (обновлено)

Однако в мэрии уже отвергли проект

Как хотят благоустроить бывшую территорию Ховринской больницы (обновлено)

Руины на месте Ховринской больницы

Демонтаж долгостроя окончательно завершен

Руины на месте Ховринской больницы

В Москве начали досрочно сносить Ховринскую больницу

Стоимость демонтажа здания снизилась в 2,4 раза

В Москве начали досрочно сносить Ховринскую больницу

Снос Ховринской больницы обойдется Москве почти в миллиард рублей

Столичный департамент строительства объявил аукцион на выбор генподрядчика, который проведет необходимые работы

Снос Ховринской больницы обойдется Москве почти в миллиард рублей

Власти Москвы планируют снести Ховринскую больницу за полгода

На ее месте собираются построить жилой комплекс для переселения по программе реновации

Власти Москвы планируют снести Ховринскую больницу за полгода

Здание Ховринской больницы снесут не раньше конца 2018 года

На ее месте планируется построить более 346 тысяч квадратных метров недвижимости

Здание Ховринской больницы снесут не раньше конца 2018 года

Жилье на месте Ховринской больницы построят к 2020 году

Работы начнутся в конце 2017-го

Жилье на месте Ховринской больницы построят к 2020 году

На месте Ховринской больницы построят жилье

Снос объекта еще не начался

На месте Ховринской больницы построят жилье

Завершены съёмки фильма ужасов о Ховринской больнице

Кинолента в жанре мокьюментари выйдет в широкий прокат в 2016 году

Завершены съёмки фильма ужасов о Ховринской больнице

Легендарный московский недострой выставили на продажу

Московские власти выставили на продажу здание заброшенной Ховринской больницы на Клинской улице.

Легендарный московский недострой выставили на продажу

Ховринскую больницу снесут

Власти определили судьбу трёх московских долгостроев: Ховринскую больницу и аквапарк на Аминьевском шоссе снесут, а театр Райкина достроят вместе с торговым центром.

Ховринскую больницу снесут

Ховринска больница или Амбрелла Ховринская больница - это мрачная одиннадцатиэтажная заброшенная больница в районе Ховрино. Сотни людей едут сюда со всей Москвы, тысячи посетили это место, десятки трупов находят каждый год в стенах обители зла. Вокруг здания сложилось много легенд и загадок. Оно имеет плохую, криминальную, можно сказать дьявольскую репутацию.

Ховринска больница или Амбрелла