В «Театр.doc» во время спектакля о геях ворвались 12 человек. Протокол составили только на одного
За попыткой срыва представления стоят активисты SERB, пишут «Открытые медиа»
Запретить посты, выражающие неуважение к чиновникам и государству
Один из законопроектов позволит блокировать сайты, на которых обнаружены такие публикации
Активистку, порезавшую вены на полицейской выставке, арестовали на пять суток
Ранее прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела против нее
Путин подписал закон о черных списках авиапассажиров
Авиакомпании смогут запрещать дебоширам летать своими рейсами в течение года
В Москве обстреляли студию Никиты Михалкова (обновлено)
Предположительно, стреляли из рогатки
В центре Москвы задержали стрелявшего из автомата мужчину
Мужчина устроил на Бауманской улице стрельбу из автомобиля Infiniti
Музей ГУЛАГа обратится в полицию из-за повешенного «чучела» Солженицына
Ответственность за акцию с «повешением» писателя взяли на себя члены Российского коммунистического союза молодежи
В Москве задержали подозреваемого в стрельбе по поезду метро
Ему грозит до пяти лет лишения свободы
В деле об убийстве на Хованском кладбище возникли нестыковки
Предполагается, что застреленного на кладбище нелегала убили ещё до начала потасовки