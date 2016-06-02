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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В «Театр.doc» во время спектакля о геях ворвались 12 человек. Протокол составили только на одного

За попыткой срыва представления стоят активисты SERB, пишут «Открытые медиа»

В «Театр.doc» во время спектакля о геях ворвались 12 человек. Протокол составили только на одного

Запретить посты, выражающие неуважение к чиновникам и государству

Один из законопроектов позволит блокировать сайты, на которых обнаружены такие публикации

Запретить посты, выражающие неуважение к чиновникам и государству

Активистку, порезавшую вены на полицейской выставке, арестовали на пять суток

Ранее прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела против нее

Активистку, порезавшую вены на полицейской выставке, арестовали на пять суток

Путин подписал закон о черных списках авиапассажиров

Авиакомпании смогут запрещать дебоширам летать своими рейсами в течение года

Путин подписал закон о черных списках авиапассажиров

Ужесточить наказание за мелкое хулиганство в транспорте

Об этом сообщает «Российская газета»

Ужесточить наказание за мелкое хулиганство в транспорте

В Москве обстреляли студию Никиты Михалкова (обновлено)

Предположительно, стреляли из рогатки

В Москве обстреляли студию Никиты Михалкова (обновлено)

В центре Москвы задержали стрелявшего из автомата мужчину

Мужчина устроил на Бауманской улице стрельбу из автомобиля Infiniti

В центре Москвы задержали стрелявшего из автомата мужчину

Музей ГУЛАГа обратится в полицию из-за повешенного «чучела» Солженицына

Ответственность за акцию с «повешением» писателя взяли на себя члены Российского коммунистического союза молодежи

Музей ГУЛАГа обратится в полицию из-за повешенного «чучела» Солженицына

В Москве задержали подозреваемого в стрельбе по поезду метро

Ему грозит до пяти лет лишения свободы

В Москве задержали подозреваемого в стрельбе по поезду метро

В деле об убийстве на Хованском кладбище возникли нестыковки

Предполагается, что застреленного на кладбище нелегала убили ещё до начала потасовки

В деле об убийстве на Хованском кладбище возникли нестыковки