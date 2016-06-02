Подросток потушил Вечный огонь на Марсовом поле. Его задержала полиция
12-летний мальчик забросал мемориал снегом
Подросток потушил Вечный огонь на Марсовом поле. Его задержала полиция 12-летний мальчик забросал мемориал снегом
Запретить посты, выражающие неуважение к чиновникам и государству
Один из законопроектов позволит блокировать сайты, на которых обнаружены такие публикации
Запретить посты, выражающие неуважение к чиновникам и государству Один из законопроектов позволит блокировать сайты, на которых обнаружены такие публикации
Горсуд Петербурга отменил арест футбольных болельщиков
Компанию из девяти человек задержали у фан-зоны на набережной Мойки
Горсуд Петербурга отменил арест футбольных болельщиков Компанию из девяти человек задержали у фан-зоны на набережной Мойки
Из-за заезда автомобиля в подземный переход возбудили уголовное дело
Водителя машины могут привлечь к ответственности за хулиганство
Из-за заезда автомобиля в подземный переход возбудили уголовное дело Водителя машины могут привлечь к ответственности за хулиганство
Путин подписал закон о черных списках авиапассажиров
Авиакомпании смогут запрещать дебоширам летать своими рейсами в течение года
Путин подписал закон о черных списках авиапассажиров Авиакомпании смогут запрещать дебоширам летать своими рейсами в течение года
Ужесточить наказание за мелкое хулиганство в транспорте Об этом сообщает «Российская газета»
В фонтан у Дома кино вылили моющее средство Об этом сообщает пресс-служба «Водоканала»
В Москве обстреляли студию Никиты Михалкова (обновлено)
Предположительно, стреляли из рогатки
В Москве обстреляли студию Никиты Михалкова (обновлено) Предположительно, стреляли из рогатки
В деле об убийстве на Хованском кладбище возникли нестыковки
Предполагается, что застреленного на кладбище нелегала убили ещё до начала потасовки