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Подросток потушил Вечный огонь на Марсовом поле. Его задержала полиция

12-летний мальчик забросал мемориал снегом

Подросток потушил Вечный огонь на Марсовом поле. Его задержала полиция
12-летний мальчик забросал мемориал снегом

Запретить посты, выражающие неуважение к чиновникам и государству

Один из законопроектов позволит блокировать сайты, на которых обнаружены такие публикации

Запретить посты, выражающие неуважение к чиновникам и государству
Один из законопроектов позволит блокировать сайты, на которых обнаружены такие публикации

Горсуд Петербурга отменил арест футбольных болельщиков

Компанию из девяти человек задержали у фан-зоны на набережной Мойки

Горсуд Петербурга отменил арест футбольных болельщиков
Компанию из девяти человек задержали у фан-зоны на набережной Мойки

Из-за заезда автомобиля в подземный переход возбудили уголовное дело

Водителя машины могут привлечь к ответственности за хулиганство

Из-за заезда автомобиля в подземный переход возбудили уголовное дело
Водителя машины могут привлечь к ответственности за хулиганство

Путин подписал закон о черных списках авиапассажиров

Авиакомпании смогут запрещать дебоширам летать своими рейсами в течение года

Путин подписал закон о черных списках авиапассажиров
Авиакомпании смогут запрещать дебоширам летать своими рейсами в течение года

Ужесточить наказание за мелкое хулиганство в транспорте

Об этом сообщает «Российская газета»

Ужесточить наказание за мелкое хулиганство в транспорте
Об этом сообщает «Российская газета»

В фонтан у Дома кино вылили моющее средство

Об этом сообщает пресс-служба «Водоканала»

В фонтан у Дома кино вылили моющее средство
Об этом сообщает пресс-служба «Водоканала»

В Москве обстреляли студию Никиты Михалкова (обновлено)

Предположительно, стреляли из рогатки

В Москве обстреляли студию Никиты Михалкова (обновлено)
Предположительно, стреляли из рогатки

В деле об убийстве на Хованском кладбище возникли нестыковки

Предполагается, что застреленного на кладбище нелегала убили ещё до начала потасовки

В деле об убийстве на Хованском кладбище возникли нестыковки
Предполагается, что застреленного на кладбище нелегала убили ещё до начала потасовки