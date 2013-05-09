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Интерьер недели
Избранное: 9 офисов в индустриальном стиле
The Village собрал девять офисных пространств с нетипичным зонированием и элементами индустриального стиля.
1
Интерьер недели
Избранное: 9 офисов в индустриальном стиле
The Village собрал девять офисных пространств с нетипичным зонированием и элементами индустриального стиля.
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