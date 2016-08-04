Трип-хоп и драм-н-бэйс: Новый сезон подкаста «Планетроника»
От бристольского трип-хопа до шеффилдский синти-попа
От Hyperboloid до «ГОСТ Звука»: Как работают московские музыкальные лейблыМузыканты и руководители лейблов рассказывают о сотрудничестве друг с другом
От Hyperboloid до «ГОСТ Звука»: Как работают московские музыкальные лейблы Музыканты и руководители лейблов рассказывают о сотрудничестве друг с другом
Организаторы Boiler Room — о предстоящей секретной вечеринке, её музыкантах и гостях The Village узнал у команды Boiler Room о том, как они выбирают участников своих вечеринок