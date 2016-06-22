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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Интерьер поезда Hyperloop, магазины Starbucks и электробайк на солнечных батареях

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Интерьер поезда Hyperloop, магазины Starbucks и электробайк на солнечных батареях

Cервис доставки бритв от Gillette, массовая 3D-печать кроссовок adidas и фактчекинг Google

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Cервис доставки бритв от Gillette, массовая 3D-печать кроссовок adidas и фактчекинг Google

Автопилот Ford, Windows для VR и новое приложение Airbnb

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Автопилот Ford, Windows для VR и новое приложение Airbnb

Раскол в Hyperloop One, инвестиции в биткоины и миллиард за доставку бритв

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Раскол в Hyperloop One, инвестиции в биткоины и миллиард за доставку бритв

Путин пообещал поддержать развитие Hyperloop в России

О какой именно поддержке идёт речь, пока не уточняется

Путин пообещал поддержать развитие Hyperloop в России