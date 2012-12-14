«Земля будущего», «Век Адалин», «Однажды» Хью Лори и Джордж Клуни в американской версии «Гостьи из будущего», тяготы жизни нестареющей женщины и фильм о взрослении пацанов в Советском Союзе — Саша Шевелева посмотрела новинки проката
«Земля будущего», «Век Адалин», «Однажды» Хью Лори и Джордж Клуни в американской версии «Гостьи из будущего», тяготы жизни нестареющей женщины и фильм о взрослении пацанов в Советском Союзе — Саша Шевелева посмотрела новинки проката
События недели: Pet Shop Boys, Лана Дель Рей и Beat Film Festival Дайджест городских событий этой недели: «Зелёная неделя» в парке Горького, книжный фестиваль в ЦДХ, концерт Хью Лори и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели: Pet Shop Boys, Лана Дель Рей и Beat Film Festival Дайджест городских событий этой недели: «Зелёная неделя» в парке Горького, книжный фестиваль в ЦДХ, концерт Хью Лори и ещё несколько событий из календаря The Village.
Планы на лето: 34 концерта Лана Дель Рей, The Killers, Die Antwoord, Depeche Mode, Green Day, Blur, Hot Chip, The XX, Pet Shop Boys, New Order, Arctic Monkeys и другие — этим беспрецедентно насыщенным концертами летом в Москве.
Планы на лето: 34 концерта Лана Дель Рей, The Killers, Die Antwoord, Depeche Mode, Green Day, Blur, Hot Chip, The XX, Pet Shop Boys, New Order, Arctic Monkeys и другие — этим беспрецедентно насыщенным концертами летом в Москве.
Хью Лори выступит в России
Хью Лори отправится в гастрольный тур в поддержку своего нового альбома.
Фильмы недели: «Я тоже хочу», «Чёрный дрозд», «Любовный переплёт» Каждый четверг Милослав Чемоданов смотрит три новых фильма, вышедшие в российский прокат, чтобы в пятницу рассказать о них.