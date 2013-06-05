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Новости

Денис Симачёв построит отель к Олимпиаде

Проект строительства оценивается в 2,5 млрд рублей

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Новости

Денис Симачёв построит отель к Олимпиаде Проект строительства оценивается в 2,5 млрд рублей