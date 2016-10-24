Власти намерены внимательнее следить за морально-политическим состоянием военных
Чтобы поддерживать готовность к боевым действиям
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The Bell: «Шанинкой» заинтересовалась служба по защите конституционного строя ФСБ
Ведомство считает школу «рассадником либерализма», отметили в руководстве вуза
The Bell: «Шанинкой» заинтересовалась служба по защите конституционного строя ФСБ Ведомство считает школу «рассадником либерализма», отметили в руководстве вуза
Обязанность тушить сигареты, героический Данила Багров и секретная недвижимость ЛСДУ3
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
Обязанность тушить сигареты, героический Данила Багров и секретная недвижимость ЛСДУ3 The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
Блокировать сайты за пропаганду терроризма
Александр Бастрыкин также предложил зафиксировать в Конституции национальную идеологию
Блокировать сайты за пропаганду терроризма Александр Бастрыкин также предложил зафиксировать в Конституции национальную идеологию
Вернуть в Конституцию статью об идеологии
Cоциологи и историки полагают, что она станет «дорожной картой» развития государства
Вернуть в Конституцию статью об идеологии Cоциологи и историки полагают, что она станет «дорожной картой» развития государства
Назначен ответственный за создание имиджа Росгвардии
В его полномочия будут входить вопросы идеологической, пропагандистской и информационной работы