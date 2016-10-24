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Витрина как зеркало времени: Связь моды и идеологии в СССР и современной России
СПЕЦПРОЕКТ
Витрина как зеркало времени: Связь моды и идеологии в СССР и современной России О чем может рассказать принт с тракторами и малиновый пиджак?
Витрина как зеркало времени: Связь моды и идеологии в СССР и современной России
СПЕЦПРОЕКТ

Витрина как зеркало времени: Связь моды и идеологии в СССР и современной России
О чем может рассказать принт с тракторами и малиновый пиджак?

Власти намерены внимательнее следить за морально-политическим состоянием военных

Чтобы поддерживать готовность к боевым действиям

Власти намерены внимательнее следить за морально-политическим состоянием военных
Чтобы поддерживать готовность к боевым действиям

The Bell: «Шанинкой» заинтересовалась служба по защите конституционного строя ФСБ

Ведомство считает школу «рассадником либерализма», отметили в руководстве вуза

The Bell: «Шанинкой» заинтересовалась служба по защите конституционного строя ФСБ
Ведомство считает школу «рассадником либерализма», отметили в руководстве вуза

Обязанность тушить сигареты, героический Данила Багров и секретная недвижимость ЛСДУ3

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Обязанность тушить сигареты, героический Данила Багров и секретная недвижимость ЛСДУ3
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Блокировать сайты за пропаганду терроризма

Александр Бастрыкин также предложил зафиксировать в Конституции национальную идеологию

Блокировать сайты за пропаганду терроризма
Александр Бастрыкин также предложил зафиксировать в Конституции национальную идеологию

Вернуть в Конституцию статью об идеологии

Cоциологи и историки полагают, что она станет «дорожной картой» развития государства

Вернуть в Конституцию статью об идеологии
Cоциологи и историки полагают, что она станет «дорожной картой» развития государства

Назначен ответственный за создание имиджа Росгвардии

В его полномочия будут входить вопросы идеологической, пропагандистской и информационной работы

Назначен ответственный за создание имиджа Росгвардии
В его полномочия будут входить вопросы идеологической, пропагандистской и информационной работы