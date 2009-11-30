Most Wanted: клуб, курируемый Idle Conversation По слухам, на месте гламурного клуба «The Most» скоро откроется клуб под руководством Димы Японца и Сергея Пойдо из Idle Conversation. «The Most» в нынешнем его виде доживает последние дни: к концу декабря он полностью прекратит свою работу, а в январе снова откроется, но уже в другом формате — с новой программой и названием.