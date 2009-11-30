Кто такие випстеры? Филипп Миронов рассказывает о новой социальной группе — випстерах, их истории и предпосылках возникновения.
Кто такие випстеры? Филипп Миронов рассказывает о новой социальной группе — випстерах, их истории и предпосылках возникновения.
День рождения «Солянки» В общенациональный праздничный церемониал дня России прямым и решительным образом врезается торжество «Солянки» — в этот же уик-энд мы будем гудеть по поводу собственного Дня рождения, третьего по счету. Исходя из высшей логики, мы решили дико ликовать и хлопать пробками трое суток подряд, 11, 12 и 13 июня. Громкий бас и запуск открытой террасы в ночи пятницы, субботы и воскресенья (в...
День рождения «Солянки» В общенациональный праздничный церемониал дня России прямым и решительным образом врезается торжество «Солянки» — в этот же уик-энд мы будем гудеть по поводу собственного Дня рождения, третьего по счету. Исходя из высшей логики, мы решили дико ликовать и хлопать пробками трое суток подряд, 11, 12 и 13 июня. Громкий бас и запуск открытой террасы в ночи пятницы, субботы и воскресенья (в...
Квартира недели: Хитровка Каждую неделю The Village выбирает и публикует интересные московские квартиры. Сегодня — апартаменты, в которых живут известный московский диджей Дима Японец и братья-близнецы Ян и Роман Мазуренко.
Квартира недели: Хитровка Каждую неделю The Village выбирает и публикует интересные московские квартиры. Сегодня — апартаменты, в которых живут известный московский диджей Дима Японец и братья-близнецы Ян и Роман Мазуренко.
Как провести Новый год? Look At Me рассказывает о том, как будут выглядеть пять стандартных способов встречи Нового года в канун 2010, и что делать, если вы выбрали один из них.
Как провести Новый год? Look At Me рассказывает о том, как будут выглядеть пять стандартных способов встречи Нового года в канун 2010, и что делать, если вы выбрали один из них.
Most Wanted: клуб, курируемый Idle Conversation По слухам, на месте гламурного клуба «The Most» скоро откроется клуб под руководством Димы Японца и Сергея Пойдо из Idle Conversation. «The Most» в нынешнем его виде доживает последние дни: к концу декабря он полностью прекратит свою работу, а в январе снова откроется, но уже в другом формате — с новой программой и названием.