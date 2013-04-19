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Новости

Ашманов разошёлся во взглядах на события на Майдане со своими украинскими коллегами

Он считает, что в будущем многим будет стыдно за своё «одурение»

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Новости

Ашманов разошёлся во взглядах на события на Майдане со своими украинскими коллегами Он считает, что в будущем многим будет стыдно за своё «одурение»

Новости

Игорь Ашманов и бывшие сотрудники СТС делают сервис, анализирующий ТВ

Он будет называться TVchart

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Новости

Игорь Ашманов и бывшие сотрудники СТС делают сервис, анализирующий ТВ Он будет называться TVchart

Новости

Игорь Ашманов обвинил Google в сговоре против «Яндекса»

Разработчики мобильных устройств LG и Samsung не должны допускать появления на первом экране (который виден сразу после разблокировки устройства) поисковой строки другого поставщика, кроме Google

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Новости

Игорь Ашманов обвинил Google в сговоре против «Яндекса» Разработчики мобильных устройств LG и Samsung не должны допускать появления на первом экране (который виден сразу после разблокировки устройства) поисковой строки другого поставщика, кроме Google