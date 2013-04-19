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Ашманов разошёлся во взглядах на события на Майдане со своими украинскими коллегами
Он считает, что в будущем многим будет стыдно за своё «одурение»
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Ашманов разошёлся во взглядах на события на Майдане со своими украинскими коллегами Он считает, что в будущем многим будет стыдно за своё «одурение»
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Игорь Ашманов и бывшие сотрудники СТС делают сервис, анализирующий ТВ
Он будет называться TVchart
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Игорь Ашманов и бывшие сотрудники СТС делают сервис, анализирующий ТВ Он будет называться TVchart
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Игорь Ашманов обвинил Google в сговоре против «Яндекса»
Разработчики мобильных устройств LG и Samsung не должны допускать появления на первом экране (который виден сразу после разблокировки устройства) поисковой строки другого поставщика, кроме Google
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