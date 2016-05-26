«Важные истории» — о том, как приближенные Путина зарабатывают на мусорной реформе
Получая право на строительство мусоросжигательных заводов и вывоз отходов из регионов
Сын генпрокурора Чайки займется вывозом подмосковного мусора
Самый крупный контракт на переработку отходов достался компаниям «Ростеха»
Игорь Чайка покупает одного из крупнейших подрядчиков по вывозу мусора
Сын генпрокурора приобретает 100 % компании «Хартия»
Генпрокурор Чайка — об успешном бизнесе своих сыновей
По его словам, «и младший, и старший» сыновья добились всего «собственным трудом»
Из Росреестра пропали зашифрованные имена сыновей Чайки
Ранее ФБК обнаружил, что Росреестр закодировал имена сыновей генпрокурора, превратив Артёма Чайку в ЛСДУ3, а Игоря Чайку — в ЙФЯУ9.
Младший сын Чайки займётся выращиванием шампиньонов
Его компания готова вложить 2,5 миллиарда рублей в новый комплекс в Подмосковье, чтобы занять 20 % местного рынка