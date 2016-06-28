Володин впервые прокомментировал скандал о домогательствах в Госдуме
Спикер нижней палаты парламента увидел в обвинениях «информационные тренды»
Депутата Госдумы обвинили в домогательствах к журналисткам
Сотрудники «Дождя» заявили, что о таком поведении парламентария известно не первый год
Отказаться от проекта по освещению деревьев в Москве за 6 миллиардов рублей
По мнению ЛДПР, эти деньги лучше направить на оснащение спортивных площадок
Из Госдумы отозвали законопроект о лишении гражданства за терроризм
Его положения противоречили Конституции
Сделать понедельник после Пасхи выходным
Депутаты от ЛДПР собираются внести в Госдуму законопроект об этом
Запретить футбольным хулиганам въезд в Россию
Новые поправки предложили депутаты от «Единой России» и ЛДПР
Выплачивать российским футболистам зарплату в зависимости от их эффективности
Также, по мнению заместителя председателя Госдумы Игоря Лебедева, необходимо полностью отменить лимит на легионеров