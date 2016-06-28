Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Володин впервые прокомментировал скандал о домогательствах в Госдуме

Спикер нижней палаты парламента увидел в обвинениях «информационные тренды»

Володин впервые прокомментировал скандал о домогательствах в Госдуме

Депутата Госдумы обвинили в домогательствах к журналисткам

Сотрудники «Дождя» заявили, что о таком поведении парламентария известно не первый год

Депутата Госдумы обвинили в домогательствах к журналисткам

Отказаться от проекта по освещению деревьев в Москве за 6 миллиардов рублей

По мнению ЛДПР, эти деньги лучше направить на оснащение спортивных площадок

Отказаться от проекта по освещению деревьев в Москве за 6 миллиардов рублей

Из Госдумы отозвали законопроект о лишении гражданства за терроризм

Его положения противоречили Конституции

Из Госдумы отозвали законопроект о лишении гражданства за терроризм

Сделать понедельник после Пасхи выходным

Депутаты от ЛДПР собираются внести в Госдуму законопроект об этом

Сделать понедельник после Пасхи выходным

Запретить футбольным хулиганам въезд в Россию

Новые поправки предложили депутаты от «Единой России» и ЛДПР

Запретить футбольным хулиганам въезд в Россию

Выплачивать российским футболистам зарплату в зависимости от их эффективности

Также, по мнению заместителя председателя Госдумы Игоря Лебедева, необходимо полностью отменить лимит на легионеров

Выплачивать российским футболистам зарплату в зависимости от их эффективности