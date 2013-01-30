Ты не прав: Бизнес-ангелы — о типичных ошибках начинающих предпринимателей Стартапы всегда тратят больше, чем планируют. H&F узнал у бизнес-ангелов, где их подопечные компании чаще всего просчитываются, определяя предстоящие траты.