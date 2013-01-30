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Ты не прав: Бизнес-ангелы — о типичных ошибках начинающих предпринимателей
Менеджмент
Ты не прав: Бизнес-ангелы — о типичных ошибках начинающих предпринимателейСтартапы всегда тратят больше, чем планируют. H&F узнал у бизнес-ангелов, где их подопечные компании чаще всего просчитываются, определяя предстоящие траты.
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Ты не прав: Бизнес-ангелы — о типичных ошибках начинающих предпринимателей
Менеджмент

Ты не прав: Бизнес-ангелы — о типичных ошибках начинающих предпринимателей Стартапы всегда тратят больше, чем планируют. H&F узнал у бизнес-ангелов, где их подопечные компании чаще всего просчитываются, определяя предстоящие траты.

Новости

Российский сервис скидок SailPlay привлёк инвестора

В компанию вложился Altair Capital, принадлежащий Игорю Рябенькому

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Новости

Российский сервис скидок SailPlay привлёк инвестора В компанию вложился Altair Capital, принадлежащий Игорю Рябенькому