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Есть один стул: Кто и зачем сделал стеклянный трон с миллионом долларов
Есть один стул: Кто и зачем сделал стеклянный трон с миллионом долларов Художник Сергиенко и бизнесмен Рыбаков создали арт-объект из стекла и денег, а теперь собираются заработать на нем
Есть один стул: Кто и зачем сделал стеклянный трон с миллионом долларов

Есть один стул: Кто и зачем сделал стеклянный трон с миллионом долларов
Художник Сергиенко и бизнесмен Рыбаков создали арт-объект из стекла и денег, а теперь собираются заработать на нем