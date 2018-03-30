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Новости

Уборка снега, пожары и отмена международных рейсов «Победы»

The Village вспоминает самые важные петербургские новости уходящей недели

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Новости

Уборка снега, пожары и отмена международных рейсов «Победы» The Village вспоминает самые важные петербургские новости уходящей недели

Новости

В «Открытом пространстве» проведут выставку в поддержку фигурантов дела «Сети»

Ранее суд приговорил Игоря Шишкина к 3,5 годам заключения

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Новости

В «Открытом пространстве» проведут выставку в поддержку фигурантов дела «Сети» Ранее суд приговорил Игоря Шишкина к 3,5 годам заключения

Правозащитница Яна Теплицкая — про пытки ФСБ и быт в СИЗО
Интервью

Правозащитница Яна Теплицкая — про пытки ФСБ и быт в СИЗОЧлен петербургской ОНК — о том, почему даже МВД человечнее ФСБ, и за что изолятор в Горелово считают самым плохим в области

Интервью

Правозащитница Яна Теплицкая — про пытки ФСБ и быт в СИЗО Член петербургской ОНК — о том, почему даже МВД человечнее ФСБ, и за что изолятор в Горелово считают самым плохим в области

«ФСБ считает моего мужа террористом»
Истории

«ФСБ считает моего мужа террористом»Жена петербургского антифашиста Игоря Шишкина — о том, как ее муж пошел гулять с собакой и оказался за решеткой

Истории

«ФСБ считает моего мужа террористом» Жена петербургского антифашиста Игоря Шишкина — о том, как ее муж пошел гулять с собакой и оказался за решеткой