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Новости

Первую в России игорную зону закроют весной 2015 года

Издержки государства из-за ликвидации проекта составят 10 миллиардов рублей

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Новости

Первую в России игорную зону закроют весной 2015 года Издержки государства из-за ликвидации проекта составят 10 миллиардов рублей

Новости

Прогнозы Всемирного банка, усиление контроля над госкомпаниями и игорная зона в Анапе

Самые важные события на рынках и биржах за ночь — в одной сводке

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Прогнозы Всемирного банка, усиление контроля над госкомпаниями и игорная зона в Анапе Самые важные события на рынках и биржах за ночь — в одной сводке

Новости

Игорная зона в Крыму, ВВП Украины и ставки банков

Самые важные события на рынках и биржах за ночь — в одной сводке

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Новости

Игорная зона в Крыму, ВВП Украины и ставки банков Самые важные события на рынках и биржах за ночь — в одной сводке

Новости

Решения Госдумы: Запрет рекламы на платных каналах, персональные данные россиян и увеличение ОСАГО

H&F составил список законопроектов, которые напоследок одобрили депутаты

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Решения Госдумы: Запрет рекламы на платных каналах, персональные данные россиян и увеличение ОСАГО H&F составил список законопроектов, которые напоследок одобрили депутаты

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В Крыму хотят создать игорную зону

Соответствующий законопроект уже внесён на рассмотрение Госдумы Владимиром Путиным

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В Крыму хотят создать игорную зону Соответствующий законопроект уже внесён на рассмотрение Госдумы Владимиром Путиным

Новости

Нелегальный игорный бизнес оказался в два раза выгоднее для казны, чем легальный

За этот год подпольные казино принесли бюджету Москвы на 30 млн рублей больше, чем легальные букмекерские конторы и тотализаторы

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Нелегальный игорный бизнес оказался в два раза выгоднее для казны, чем легальный За этот год подпольные казино принесли бюджету Москвы на 30 млн рублей больше, чем легальные букмекерские конторы и тотализаторы