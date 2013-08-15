Первую в России игорную зону закроют весной 2015 года
Издержки государства из-за ликвидации проекта составят 10 миллиардов рублей
Первую в России игорную зону закроют весной 2015 года Издержки государства из-за ликвидации проекта составят 10 миллиардов рублей
Прогнозы Всемирного банка, усиление контроля над госкомпаниями и игорная зона в Анапе
Самые важные события на рынках и биржах за ночь — в одной сводке
Прогнозы Всемирного банка, усиление контроля над госкомпаниями и игорная зона в Анапе Самые важные события на рынках и биржах за ночь — в одной сводке
Игорная зона в Крыму, ВВП Украины и ставки банков
Самые важные события на рынках и биржах за ночь — в одной сводке
Игорная зона в Крыму, ВВП Украины и ставки банков Самые важные события на рынках и биржах за ночь — в одной сводке
Решения Госдумы: Запрет рекламы на платных каналах, персональные данные россиян и увеличение ОСАГО
H&F составил список законопроектов, которые напоследок одобрили депутаты
Решения Госдумы: Запрет рекламы на платных каналах, персональные данные россиян и увеличение ОСАГО H&F составил список законопроектов, которые напоследок одобрили депутаты
В Крыму хотят создать игорную зону
Соответствующий законопроект уже внесён на рассмотрение Госдумы Владимиром Путиным
В Крыму хотят создать игорную зону Соответствующий законопроект уже внесён на рассмотрение Госдумы Владимиром Путиным
Нелегальный игорный бизнес оказался в два раза выгоднее для казны, чем легальный
За этот год подпольные казино принесли бюджету Москвы на 30 млн рублей больше, чем легальные букмекерские конторы и тотализаторы