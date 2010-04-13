На Крымском мосту открылся музей пинбола и других аркадных игр
Почти на всех автоматах из коллекции можно играть
Из магазинов убрали игровые автоматы, замаскированные под терминалы для оплаты
Нарушения обнаружили в рамках рейдов в сфере игорного бизнеса
В Музее советских игровых автоматов пройдет джазовый концерт
Оркестр Dixie Providance Band исполнит хиты Америки и Европы начала XX века
Госдума приняла закон об уничтожении нелегальных игровых автоматов
Его реализацией займется Росимущество за счет средств из федерального бюджета
Как всё устроено: Подпольный игорный зал Администратор подпольного игорного зала и один из клиентов анонимно рассказали The Village о специфических развлечениях посетителей казино, полиции и шансах на выигрыш.
Как всё устроено: Подпольный игорный зал Администратор подпольного игорного зала и один из клиентов анонимно рассказали The Village о специфических развлечениях посетителей казино, полиции и шансах на выигрыш.
Итоги недели в Москве: Радио Follow Me в парке Горького, экоквест от Greenpeace The Village выбрал главные события недели в Москве и собрал комментарии экспертов и блогеров.
Музей советских игровых автоматов открылся на новом месте Музей советских игровых автоматов в очередной раз переехал из-за высокой аренды, он освободил помещение на бывшей фабрике «Рот Фронт» и теперь располагается у метро «Бауманская».
На каждый район ЦАО приходится по семь объектов игорного бизнеса На территории ЦАО работает 107 объектов игорного бизнеса. В среднем по семь клубов приходится на каждый район округа
Запретные игры: покер Как работают подпольные покерные клубы в Москве — рассказ игрока в покер.