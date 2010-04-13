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МЫ В СОЦСЕТЯХ

На Крымском мосту открылся музей пинбола и других аркадных игр

Почти на всех автоматах из коллекции можно играть

На Крымском мосту открылся музей пинбола и других аркадных игр

Из магазинов убрали игровые автоматы, замаскированные под терминалы для оплаты

Нарушения обнаружили в рамках рейдов в сфере игорного бизнеса

Из магазинов убрали игровые автоматы, замаскированные под терминалы для оплаты

В Музее советских игровых автоматов пройдет джазовый концерт

Оркестр Dixie Providance Band исполнит хиты Америки и Европы начала XX века

В Музее советских игровых автоматов пройдет джазовый концерт

Госдума приняла закон об уничтожении нелегальных игровых автоматов

Его реализацией займется Росимущество за счет средств из федерального бюджета

Госдума приняла закон об уничтожении нелегальных игровых автоматов

Как всё устроено: Подпольный игорный зал
Как всё устроено: Подпольный игорный зал Администратор подпольного игорного зала и один из клиентов анонимно рассказали The Village о специфических развлечениях посетителей казино, полиции и шансах на выигрыш.
Как всё устроено: Подпольный игорный зал

Как всё устроено: Подпольный игорный зал
Администратор подпольного игорного зала и один из клиентов анонимно рассказали The Village о специфических развлечениях посетителей казино, полиции и шансах на выигрыш.

Итоги недели в Москве: Радио Follow Me в парке Горького, экоквест от Greenpeace The Village выбрал главные события недели в Москве и собрал комментарии экспертов и блогеров.

Итоги недели в Москве: Радио Follow Me в парке Горького, экоквест от Greenpeace

Музей советских игровых автоматов открылся на новом месте Музей советских игровых автоматов в очередной раз переехал из-за высокой аренды, он освободил помещение на бывшей фабрике «Рот Фронт» и теперь располагается у метро «Бауманская».

Музей советских игровых автоматов открылся на новом месте

На каждый район ЦАО приходится по семь объектов игорного бизнеса На территории ЦАО работает 107 объектов игорного бизнеса. В среднем по семь клубов приходится на каждый район округа

На каждый район ЦАО приходится по семь объектов игорного бизнеса

Запретные игры: покер
Запретные игры: покер Как работают подпольные покерные клубы в Москве — рассказ игрока в покер.
Запретные игры: покер

Запретные игры: покер
Как работают подпольные покерные клубы в Москве — рассказ игрока в покер.

Запретные игры: залы игровых автоматов
Запретные игры: залы игровых автоматов Как работают нелегальные игровые залы в Москве — рассказ управляющего подпольных заведений.
Запретные игры: залы игровых автоматов

Запретные игры: залы игровых автоматов
Как работают нелегальные игровые залы в Москве — рассказ управляющего подпольных заведений.