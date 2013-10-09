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СМИ назвали претендентов на должность главного редактора газеты «Ведомости»

Издание могут возглавить шеф-редактор сайта газеты или руководитель интернет-вещания «Первого канала»

СМИ назвали претендентов на должность главного редактора газеты «Ведомости»
Издание могут возглавить шеф-редактор сайта газеты или руководитель интернет-вещания «Первого канала»

Ссылки дня: Нобелевка по химии, эти мрачные русские и православный полиграф

Пехтинг Якунина, Нобелевская премия по химии, эти мрачные русские, тролль в мире искусства и православный полиграф — в наших «Ссылках дня».

Ссылки дня: Нобелевка по химии, эти мрачные русские и православный полиграф
Пехтинг Якунина, Нобелевская премия по химии, эти мрачные русские, тролль в мире искусства и православный полиграф — в наших «Ссылках дня».