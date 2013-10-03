Повредившего картину Репина приговорили к двум с половиной годам колонии
Суд признал Игоря Подпорина виновным в повреждении особо ценного объекта культурного наследия
Повредившего картину Репина приговорили к двум с половиной годам колонии Суд признал Игоря Подпорина виновным в повреждении особо ценного объекта культурного наследия
В Третьяковке на Крымском Валу открылась масштабная выставка Ильи Репина
Она продлится до 18 августа
В Третьяковке на Крымском Валу открылась масштабная выставка Ильи Репина Она продлится до 18 августа
Росгвардия откроет в Третьяковке круглосуточный пункт охраны для защиты выставки Репина
В музее никак не прокомментировали это решение
Росгвардия откроет в Третьяковке круглосуточный пункт охраны для защиты выставки Репина В музее никак не прокомментировали это решение
Повредивший картину Репина мужчина — о причинах своего поступка
Нанесенный полотну ущерб составляет не менее 30 миллионов рублей
Повредивший картину Репина мужчина — о причинах своего поступка Нанесенный полотну ущерб составляет не менее 30 миллионов рублей
В российских городах представят картины из собраний Третьяковской галереи
Около 50 картин из коллекции музея станут частью реальных и мультимедийных экспозиций
В российских городах представят картины из собраний Третьяковской галереи Около 50 картин из коллекции музея станут частью реальных и мультимедийных экспозиций
Православные историки просят убрать картину Репина из Третьяковки
По мнению группы учёных, картина Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» оскорбляет «патриотические чувства русских людей».