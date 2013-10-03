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Повредившего картину Репина приговорили к двум с половиной годам колонии

Суд признал Игоря Подпорина виновным в повреждении особо ценного объекта культурного наследия

Повредившего картину Репина приговорили к двум с половиной годам колонии
Суд признал Игоря Подпорина виновным в повреждении особо ценного объекта культурного наследия

В Третьяковке на Крымском Валу открылась масштабная выставка Ильи Репина

Она продлится до 18 августа

В Третьяковке на Крымском Валу открылась масштабная выставка Ильи Репина
Она продлится до 18 августа

Росгвардия откроет в Третьяковке круглосуточный пункт охраны для защиты выставки Репина

В музее никак не прокомментировали это решение

Росгвардия откроет в Третьяковке круглосуточный пункт охраны для защиты выставки Репина
В музее никак не прокомментировали это решение

Повредивший картину Репина мужчина — о причинах своего поступка

Нанесенный полотну ущерб составляет не менее 30 миллионов рублей

Повредивший картину Репина мужчина — о причинах своего поступка
Нанесенный полотну ущерб составляет не менее 30 миллионов рублей

В российских городах представят картины из собраний Третьяковской галереи

Около 50 картин из коллекции музея станут частью реальных и мультимедийных экспозиций

В российских городах представят картины из собраний Третьяковской галереи
Около 50 картин из коллекции музея станут частью реальных и мультимедийных экспозиций

Православные историки просят убрать картину Репина из Третьяковки

По мнению группы учёных, картина Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» оскорбляет «патриотические чувства русских людей».

Православные историки просят убрать картину Репина из Третьяковки
По мнению группы учёных, картина Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» оскорбляет «патриотические чувства русских людей».