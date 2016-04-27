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Как делают сервизы и статуэтки на Императорском фарфоровом заводе
Как делают сервизы и статуэтки на Императорском фарфоровом заводе The Village побывал на легендарном петербургском предприятии и выяснил, как рождаются фарфоровые изделия
Как делают сервизы и статуэтки на Императорском фарфоровом заводе

Как делают сервизы и статуэтки на Императорском фарфоровом заводе
The Village побывал на легендарном петербургском предприятии и выяснил, как рождаются фарфоровые изделия