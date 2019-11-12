«Импресарио» бесплатно покажет онлайн-спектакль о любви во время пандемии
После показа пройдет паблик-ток с режиссером и актерами постановки
«Импресарио» бесплатно покажет онлайн-спектакль о любви во время пандемии После показа пройдет паблик-ток с режиссером и актерами постановки
«Импресарио» и МХТ создали спектакль для прослушивания в ванной
Погружение в буквальном смысле
«Импресарио» и МХТ создали спектакль для прослушивания в ванной Погружение в буквальном смысле
Аудиоспектакль для дома от «Импресарио», МХТ и Rimini Protokoll
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