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«Импресарио» бесплатно покажет онлайн-спектакль о любви во время пандемии

После показа пройдет паблик-ток с режиссером и актерами постановки

«Импресарио» бесплатно покажет онлайн-спектакль о любви во время пандемии
После показа пройдет паблик-ток с режиссером и актерами постановки

«Импресарио» и МХТ создали спектакль для прослушивания в ванной

Погружение в буквальном смысле

«Импресарио» и МХТ создали спектакль для прослушивания в ванной
Погружение в буквальном смысле

Аудиоспектакль для дома от «Импресарио», МХТ и Rimini Protokoll

Тренируем воображение бесплатно

Аудиоспектакль для дома от «Импресарио», МХТ и Rimini Protokoll
Тренируем воображение бесплатно

Федор Елютин и команда «Импресарио» представят два новых иммерсивных шоу

Их автором стала турецкий режиссер Бегюм Эрджияс

Федор Елютин и команда «Импресарио» представят два новых иммерсивных шоу
Их автором стала турецкий режиссер Бегюм Эрджияс