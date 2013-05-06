Спикер Мосгордумы заработал за год 2 миллиарда — в пять раз больше всех остальных депутатов
Его доходы выросли в 79 раз
Спикер Мосгордумы заработал за год 2 миллиарда — в пять раз больше всех остальных депутатов Его доходы выросли в 79 раз
Россияне незаконно вывели в Великобританию 5 триллионов рублей
Речь идет об осужденных или обвиняемых по экономическим статьям
Россияне незаконно вывели в Великобританию 5 триллионов рублей Речь идет об осужденных или обвиняемых по экономическим статьям
Правительство ужесточило отчетность опекунов о тратах
Соответствующие поправки касаются опекунства над совершеннолетними
Правительство ужесточило отчетность опекунов о тратах Соответствующие поправки касаются опекунства над совершеннолетними
Арбитраж отказался признавать криптовалюту имуществом
Суд аргументировал это решение тем, что «криптовалюта возникает буквально «из интернета»
Арбитраж отказался признавать криптовалюту имуществом Суд аргументировал это решение тем, что «криптовалюта возникает буквально «из интернета»
Сервис, отправляющий телеведущему Владимиру Соловьеву вопросы о его имуществе
Вопросы поступают от имени пользователей Twitter
Сервис, отправляющий телеведущему Владимиру Соловьеву вопросы о его имуществе Вопросы поступают от имени пользователей Twitter
Верховный суд запретил присваивать забытые и потерянные вещи Это приравнивается к воровству
Поклонская обвинила «Трансперенси Интернешнл — Россия» в подделке документов (обновлено)
Ранее она попросила проверить компанию по четырем статьям УК РФ
Поклонская обвинила «Трансперенси Интернешнл — Россия» в подделке документов (обновлено) Ранее она попросила проверить компанию по четырем статьям УК РФ
Поклонская обвинила «Трансперенси» в нарушении четырех статей УК
Не сообщается о том, как именно были нарушены статьи
Поклонская обвинила «Трансперенси» в нарушении четырех статей УК Не сообщается о том, как именно были нарушены статьи
Изымать жилье у должников Такой законопроект может подготовить министерство юстиции
ФСБ сможет изымать дома и земельные участки Соответствующий указ уже вступил в силу
Минфин предлагает ввести налог на имущество для юридических лиц
Он коснётся имущества, находящегося в собственности, хозяйственном ведении и оперативном управлении