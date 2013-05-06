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Новости

Спикер Мосгордумы заработал за год 2 миллиарда — в пять раз больше всех остальных депутатов

Его доходы выросли в 79 раз

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Новости

Спикер Мосгордумы заработал за год 2 миллиарда — в пять раз больше всех остальных депутатов Его доходы выросли в 79 раз

Новости

Россияне незаконно вывели в Великобританию 5 триллионов рублей

Речь идет об осужденных или обвиняемых по экономическим статьям

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Новости

Россияне незаконно вывели в Великобританию 5 триллионов рублей Речь идет об осужденных или обвиняемых по экономическим статьям

Новости

Правительство ужесточило отчетность опекунов о тратах

Соответствующие поправки касаются опекунства над совершеннолетними

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Новости

Правительство ужесточило отчетность опекунов о тратах Соответствующие поправки касаются опекунства над совершеннолетними

Новости

Арбитраж отказался признавать криптовалюту имуществом

Суд аргументировал это решение тем, что «криптовалюта возникает буквально «из интернета»

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Арбитраж отказался признавать криптовалюту имуществом Суд аргументировал это решение тем, что «криптовалюта возникает буквально «из интернета»

Новости

Сервис, отправляющий телеведущему Владимиру Соловьеву вопросы о его имуществе

Вопросы поступают от имени пользователей Twitter

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Сервис, отправляющий телеведущему Владимиру Соловьеву вопросы о его имуществе Вопросы поступают от имени пользователей Twitter

Новости

Верховный суд запретил присваивать забытые и потерянные вещи

Это приравнивается к воровству

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Новости

Верховный суд запретил присваивать забытые и потерянные вещи Это приравнивается к воровству

Новости

Поклонская обвинила «Трансперенси Интернешнл — Россия» в подделке документов (обновлено)

Ранее она попросила проверить компанию по четырем статьям УК РФ

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Поклонская обвинила «Трансперенси Интернешнл — Россия» в подделке документов (обновлено) Ранее она попросила проверить компанию по четырем статьям УК РФ

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Поклонская обвинила «Трансперенси» в нарушении четырех статей УК

Не сообщается о том, как именно были нарушены статьи

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Поклонская обвинила «Трансперенси» в нарушении четырех статей УК Не сообщается о том, как именно были нарушены статьи

Новости

Изымать жилье у должников

Такой законопроект может подготовить министерство юстиции

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Новости

Изымать жилье у должников Такой законопроект может подготовить министерство юстиции

Новости

ФСБ сможет изымать дома и земельные участки

Соответствующий указ уже вступил в силу

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Новости

ФСБ сможет изымать дома и земельные участки Соответствующий указ уже вступил в силу

Новости

Минфин предлагает ввести налог на имущество для юридических лиц

Он коснётся имущества, находящегося в собственности, хозяйственном ведении и оперативном управлении

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Новости

Минфин предлагает ввести налог на имущество для юридических лиц Он коснётся имущества, находящегося в собственности, хозяйственном ведении и оперативном управлении