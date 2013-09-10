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В «Зарядье» представят самый большой орган в Москве. Послушать его можно даже ночью

Инаугурация органа будет длиться сутки и претендует на рекорд

В «Зарядье» представят самый большой орган в Москве. Послушать его можно даже ночью
Инаугурация органа будет длиться сутки и претендует на рекорд

«Царь-телефон» от Caviar к инаугурации Путина

Цена на главную модель линейки составляет 1,9 миллиона рублей

«Царь-телефон» от Caviar к инаугурации Путина
Цена на главную модель линейки составляет 1,9 миллиона рублей

Из-за инаугурации президента движение в центре ограничат на три дня

Перекрытия установят 4, 5 и 7 мая

Из-за инаугурации президента движение в центре ограничат на три дня
Перекрытия установят 4, 5 и 7 мая

Как женщина-мэр изменила Петрозаводск
Как женщина-мэр изменила Петрозаводск Чтобы стать мэром Петрозаводска, отменить инаугурацию, золотые парашюты для чиновников и снизить тарифы на транспорт Галине Ширшиной понадобилось 5 месяцев. The Village узнал, как она все успевает.
Как женщина-мэр изменила Петрозаводск

Как женщина-мэр изменила Петрозаводск
Чтобы стать мэром Петрозаводска, отменить инаугурацию, золотые парашюты для чиновников и снизить тарифы на транспорт Галине Ширшиной понадобилось 5 месяцев. The Village узнал, как она все успевает.

Из-за инаугурации Собянина возможны пробки

Власти предупредили о том, что движение в центре Москвы может быть затруднено из-за торжественной церемонии инаугурации.

Из-за инаугурации Собянина возможны пробки
Власти предупредили о том, что движение в центре Москвы может быть затруднено из-за торжественной церемонии инаугурации.

Комментарий: Карима Нигматулина — об обязательном посещении инаугурации мэра Глава института Генплана Карима Нигматулина рассказала The Village о том, откуда в Институте Генплана появилось объявление, призывающее сотрудников идти на концерт по случаю инаугурации мэра Москвы.

Комментарий: Карима Нигматулина — об обязательном посещении инаугурации мэра
Глава института Генплана Карима Нигматулина рассказала The Village о том, откуда в Институте Генплана появилось объявление, призывающее сотрудников идти на концерт по случаю инаугурации мэра Москвы.

Инаугурация Собянина пройдёт 12 сентября

Сергей Собянин официально займёт пост мэра Москвы 12 сентября.

Инаугурация Собянина пройдёт 12 сентября
Сергей Собянин официально займёт пост мэра Москвы 12 сентября.