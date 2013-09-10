В «Зарядье» представят самый большой орган в Москве. Послушать его можно даже ночью
Инаугурация органа будет длиться сутки и претендует на рекорд
В «Зарядье» представят самый большой орган в Москве. Послушать его можно даже ночью Инаугурация органа будет длиться сутки и претендует на рекорд
«Царь-телефон» от Caviar к инаугурации Путина
Цена на главную модель линейки составляет 1,9 миллиона рублей
«Царь-телефон» от Caviar к инаугурации Путина
Цена на главную модель линейки составляет 1,9 миллиона рублей
Из-за инаугурации президента движение в центре ограничат на три дня
Перекрытия установят 4, 5 и 7 мая
Из-за инаугурации президента движение в центре ограничат на три дня Перекрытия установят 4, 5 и 7 мая
Как женщина-мэр изменила Петрозаводск Чтобы стать мэром Петрозаводска, отменить инаугурацию, золотые парашюты для чиновников и снизить тарифы на транспорт Галине Ширшиной понадобилось 5 месяцев. The Village узнал, как она все успевает.
Как женщина-мэр изменила Петрозаводск Чтобы стать мэром Петрозаводска, отменить инаугурацию, золотые парашюты для чиновников и снизить тарифы на транспорт Галине Ширшиной понадобилось 5 месяцев. The Village узнал, как она все успевает.
Из-за инаугурации Собянина возможны пробки
Власти предупредили о том, что движение в центре Москвы может быть затруднено из-за торжественной церемонии инаугурации.
Из-за инаугурации Собянина возможны пробки Власти предупредили о том, что движение в центре Москвы может быть затруднено из-за торжественной церемонии инаугурации.
Комментарий: Карима Нигматулина — об обязательном посещении инаугурации мэра Глава института Генплана Карима Нигматулина рассказала The Village о том, откуда в Институте Генплана появилось объявление, призывающее сотрудников идти на концерт по случаю инаугурации мэра Москвы.