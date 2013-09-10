Как женщина-мэр изменила Петрозаводск Чтобы стать мэром Петрозаводска, отменить инаугурацию, золотые парашюты для чиновников и снизить тарифы на транспорт Галине Ширшиной понадобилось 5 месяцев. The Village узнал, как она все успевает.