Дмитрий Медведев увеличил пенсии на 1,5 %
Выплаты в новом размере пенсионеры начнут получать с 1 апреля
Военные пенсионеры не получат разовую выплату вместо индексации
Исключение составят только граждане, получающие в том числе и страховую пенсию
Минфин представил жёсткий вариант пенсионной реформы
Ведомство предложило повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет и для мужчин, и для женщин
Путин отменил индексацию пенсий работающих пенсионеров
Президент подписал соответствующий закон, ранее принятый Госдумой