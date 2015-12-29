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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Дмитрий Медведев увеличил пенсии на 1,5 %

Выплаты в новом размере пенсионеры начнут получать с 1 апреля

Дмитрий Медведев увеличил пенсии на 1,5 %

Военные пенсионеры не получат разовую выплату вместо индексации

Исключение составят только граждане, получающие в том числе и страховую пенсию

Военные пенсионеры не получат разовую выплату вместо индексации

Минфин представил жёсткий вариант пенсионной реформы

Ведомство предложило повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет и для мужчин, и для женщин

Минфин представил жёсткий вариант пенсионной реформы

Путин отменил индексацию пенсий работающих пенсионеров

Президент подписал соответствующий закон, ранее принятый Госдумой

Путин отменил индексацию пенсий работающих пенсионеров