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9 октября 2020

Вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Власти собираются проиндексировать выплаты работающим пенсионерам

Ранее этот вопрос поднял глава правительства Дмитрий Медведев

Власти собираются проиндексировать выплаты работающим пенсионерам

Медведев подписал постановление об индексации пенсий на 5,4 %

Сумму выплат увеличат на величину инфляции 2016 года

Медведев подписал постановление об индексации пенсий на 5,4 %

Путин поручил обеспечить разовой выплатой всех военных пенсионеров

Ранее в правительстве заявляли, что 5 тысяч рублей вместо индексации положены лишь гражданам, получающим страховую пенсию

Путин поручил обеспечить разовой выплатой всех военных пенсионеров

В правительстве решили выплатить по 5 тысяч рублей вместо индексации пенсий

Выплаты пенсионерам осуществят в январе 2017 года

В правительстве решили выплатить по 5 тысяч рублей вместо индексации пенсий

Дмитрий Медведев — о нехватке денег на индексацию пенсий (обновлено)

Глава правительства признался в нехватке средств на повышение выплат

Дмитрий Медведев — о нехватке денег на индексацию пенсий (обновлено)

У банков собрались очереди из желающих перевести пенсионные накопления

Это может быть вызвано тем, что люди боятся потерять свои деньги

У банков собрались очереди из желающих перевести пенсионные накопления