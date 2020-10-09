Власти собираются проиндексировать выплаты работающим пенсионерам
Ранее этот вопрос поднял глава правительства Дмитрий Медведев
Медведев подписал постановление об индексации пенсий на 5,4 %
Сумму выплат увеличат на величину инфляции 2016 года
Путин поручил обеспечить разовой выплатой всех военных пенсионеров
Ранее в правительстве заявляли, что 5 тысяч рублей вместо индексации положены лишь гражданам, получающим страховую пенсию
В правительстве решили выплатить по 5 тысяч рублей вместо индексации пенсий
Выплаты пенсионерам осуществят в январе 2017 года
Дмитрий Медведев — о нехватке денег на индексацию пенсий (обновлено)
Глава правительства признался в нехватке средств на повышение выплат
У банков собрались очереди из желающих перевести пенсионные накопления
Это может быть вызвано тем, что люди боятся потерять свои деньги