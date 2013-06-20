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Новости

Проблемы Mitsubishi, злоупотребления в Google и смерть банковских карт

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Проблемы Mitsubishi, злоупотребления в Google и смерть банковских карт Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Топ бизнес-городов, синхронный перевод в Skype и проблемы Booking.com

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Топ бизнес-городов, синхронный перевод в Skype и проблемы Booking.com Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

На Indiegogo собрали $2,2 млн на покрытие американских дорог солнечными батареями

Один из городов Айдахо уже согласился протестировать новое полотно

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Новости

На Indiegogo собрали $2,2 млн на покрытие американских дорог солнечными батареями Один из городов Айдахо уже согласился протестировать новое полотно

Цифра дня
$32 млн планируется собрать на разработку «суперфона» на базе UbuntuМощность аппарата позволит использовать его вместо настольного компьютера
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Цифра дня

$32 млн планируется собрать на разработку «суперфона» на базе Ubuntu Мощность аппарата позволит использовать его вместо настольного компьютера

Livemap: Как сделать Google Glass для мотоциклистов
Эксперимент
Livemap: Как сделать Google Glass для мотоциклистов Чтобы создать мотошлем со встроенной навигацией, Андрею Артищеву пришлось искать специалистов по всей Европе и производителей компонентов по всему миру. Теперь он ищет деньги на запуск производства.
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Livemap: Как сделать Google Glass для мотоциклистов
Эксперимент

Livemap: Как сделать Google Glass для мотоциклистов Чтобы создать мотошлем со встроенной навигацией, Андрею Артищеву пришлось искать специалистов по всей Европе и производителей компонентов по всему миру. Теперь он ищет деньги на запуск производства.