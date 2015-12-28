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Индустрия
«Хочу покрыть мхом весь Петербург»: Финский художник — о своих инсталляциях из городского мха
Сами Хюрскюлахти рассказывает о «зеленом риелторе»
Индустрия
«Хочу покрыть мхом весь Петербург»: Финский художник — о своих инсталляциях из городского мха
Сами Хюрскюлахти рассказывает о «зеленом риелторе»
Люди в городе
Коренные народы Ингерманландии
The Village поговорил с ингерманландской финкой, вепсом и ижорой о том, каково это — быть представителем малочисленного народа
Люди в городе
Коренные народы Ингерманландии
The Village поговорил с ингерманландской финкой, вепсом и ижорой о том, каково это — быть представителем малочисленного народа