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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Хочу покрыть мхом весь Петербург»: Финский художник — о своих инсталляциях из городского мха
«Хочу покрыть мхом весь Петербург»: Финский художник — о своих инсталляциях из городского мха Сами Хюрскюлахти рассказывает о «зеленом риелторе»
«Хочу покрыть мхом весь Петербург»: Финский художник — о своих инсталляциях из городского мха

«Хочу покрыть мхом весь Петербург»: Финский художник — о своих инсталляциях из городского мха
Сами Хюрскюлахти рассказывает о «зеленом риелторе»

Коренные народы Ингерманландии

Коренные народы ИнгерманландииThe Village поговорил с ингерманландской финкой, вепсом и ижорой о том, каково это — быть представителем малочисленного народа

Коренные народы Ингерманландии

Коренные народы Ингерманландии
The Village поговорил с ингерманландской финкой, вепсом и ижорой о том, каково это — быть представителем малочисленного народа