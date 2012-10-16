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Рестораны
На Пушечной открылся ресторан итальянской кухни InsolitoНа Пушечной заработал итальянский ресторан нового холдинга Infoodwetrust с пиццей, пастой, ризотто, морепродуктами и домашними десертами.
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Рестораны

На Пушечной открылся ресторан итальянской кухни Insolito На Пушечной заработал итальянский ресторан нового холдинга Infoodwetrust с пиццей, пастой, ризотто, морепродуктами и домашними десертами.