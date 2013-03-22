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Новости

Закрытие Instabank, экспансия Alibaba и распродажа имущества банков

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Закрытие Instabank, экспансия Alibaba и распродажа имущества банков Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Instabank стал доступен для пользователей Android

Также компания открыла дополнительный офис в Санкт-Петербурге

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Новости

Instabank стал доступен для пользователей Android Также компания открыла дополнительный офис в Санкт-Петербурге

Новости

Российский мобильный банк Instabank выходит на мировой рынок

Теперь держателем виртуальной карты финансового сервиса сможет стать любой желающий вне зависимости от места его проживания

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Новости

Российский мобильный банк Instabank выходит на мировой рынок Теперь держателем виртуальной карты финансового сервиса сможет стать любой желающий вне зависимости от места его проживания

Instabank: Можно ли создать банк для друзей в Facebook
Эксперимент
Instabank: Можно ли создать банк для друзей в FacebookРоман Потёмкин и Дмитрий Феофанов запустили финансовый сервис для Facebook и iPhone, появление которого встревожило Центробанк. Удастся ли им преодолеть трудности и привлечь аудиторию?
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Instabank: Можно ли создать банк для друзей в Facebook
Эксперимент

Instabank: Можно ли создать банк для друзей в Facebook Роман Потёмкин и Дмитрий Феофанов запустили финансовый сервис для Facebook и iPhone, появление которого встревожило Центробанк. Удастся ли им преодолеть трудности и привлечь аудиторию?

Владислав Солодкий («Лайф.Среда»): Что даёт инвестору провал стартапа
Менеджмент
Владислав Солодкий («Лайф.Среда»): Что даёт инвестору провал стартапаКраудинвестинговая площадка SmartMarket.net не смогла стать успешной и теперь прерывает работу. Глава фонда, вложившегося в проект, написал, какие выводы он сделал из этой истории.
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Владислав Солодкий («Лайф.Среда»): Что даёт инвестору провал стартапа
Менеджмент

Владислав Солодкий («Лайф.Среда»): Что даёт инвестору провал стартапа Краудинвестинговая площадка SmartMarket.net не смогла стать успешной и теперь прерывает работу. Глава фонда, вложившегося в проект, написал, какие выводы он сделал из этой истории.

Новости

В России запустят сервис Instabank, позволяющий переводить деньги друзьям в Facebook

Запуск намечен на середину апреля

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Новости

В России запустят сервис Instabank, позволяющий переводить деньги друзьям в Facebook Запуск намечен на середину апреля