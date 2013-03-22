Новости
Закрытие Instabank, экспансия Alibaba и распродажа имущества банков
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новости
Закрытие Instabank, экспансия Alibaba и распродажа имущества банков Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новости
Instabank стал доступен для пользователей Android
Также компания открыла дополнительный офис в Санкт-Петербурге
Новости
Instabank стал доступен для пользователей Android Также компания открыла дополнительный офис в Санкт-Петербурге
Новости
Российский мобильный банк Instabank выходит на мировой рынок
Теперь держателем виртуальной карты финансового сервиса сможет стать любой желающий вне зависимости от места его проживания
Новости
Российский мобильный банк Instabank выходит на мировой рынок Теперь держателем виртуальной карты финансового сервиса сможет стать любой желающий вне зависимости от места его проживания
Эксперимент
Instabank: Можно ли создать банк для друзей в FacebookРоман Потёмкин и Дмитрий Феофанов запустили финансовый сервис для Facebook и iPhone, появление которого встревожило Центробанк. Удастся ли им преодолеть трудности и привлечь аудиторию?
Эксперимент
Instabank: Можно ли создать банк для друзей в Facebook Роман Потёмкин и Дмитрий Феофанов запустили финансовый сервис для Facebook и iPhone, появление которого встревожило Центробанк. Удастся ли им преодолеть трудности и привлечь аудиторию?
Менеджмент
Владислав Солодкий («Лайф.Среда»): Что даёт инвестору провал стартапаКраудинвестинговая площадка SmartMarket.net не смогла стать успешной и теперь прерывает работу. Глава фонда, вложившегося в проект, написал, какие выводы он сделал из этой истории.
Менеджмент
Владислав Солодкий («Лайф.Среда»): Что даёт инвестору провал стартапа Краудинвестинговая площадка SmartMarket.net не смогла стать успешной и теперь прерывает работу. Глава фонда, вложившегося в проект, написал, какие выводы он сделал из этой истории.
Новости
В России запустят сервис Instabank, позволяющий переводить деньги друзьям в Facebook
Запуск намечен на середину апреля
Новости