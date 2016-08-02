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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Instagram добавил функцию репостов

Записями теперь можно делиться через Stories

Instagram добавил функцию репостов

Угрозы Северной Кореи, анимационный фильм Уэса Андерсона и новый клип Оксимирона
Угрозы Северной Кореи, анимационный фильм Уэса Андерсона и новый клип Оксимирона Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире
Угрозы Северной Кореи, анимационный фильм Уэса Андерсона и новый клип Оксимирона

Угрозы Северной Кореи, анимационный фильм Уэса Андерсона и новый клип Оксимирона
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире

Черный дым российской дипломатии, блокировка «ВКонтакте» в Индии и новый клип Radiohead
Черный дым российской дипломатии, блокировка «ВКонтакте» в Индии и новый клип Radiohead Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире
Черный дым российской дипломатии, блокировка «ВКонтакте» в Индии и новый клип Radiohead

Черный дым российской дипломатии, блокировка «ВКонтакте» в Индии и новый клип Radiohead
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире

Instagram запускает функцию Instagram Stories

Снимки и видео в Stories будут исчезать через 24 часа после публикации

Instagram запускает функцию Instagram Stories