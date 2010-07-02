Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

На «Бауманской» откроется «Суперметалл» — культурный кластер на месте завода
На «Бауманской» откроется «Суперметалл» — культурный кластер на месте завода Как он выглядит сейчас и что авторы проекта сделают с советским «Бергхайном»
На «Бауманской» откроется «Суперметалл» — культурный кластер на месте завода

На «Бауманской» откроется «Суперметалл» — культурный кластер на месте завода
Как он выглядит сейчас и что авторы проекта сделают с советским «Бергхайном»

Московский технологический институт лишили госаккредитации

Институт лишили госаккредитации за некачественную подготовку учащихся

Московский технологический институт лишили госаккредитации

«Стрелка» и Vector запустили курс «Как создать мобильное приложение»

Стоимость курса составит 2 999 рублей

«Стрелка» и Vector запустили курс «Как создать мобильное приложение»

Команда «Стрелки»: кто и как готовил институт к первому семестру Команда «Стрелки» рассказала чем они занимались все лето, готовясь к образовательной программе первого учебного года

Команда «Стрелки»: кто и как готовил институт к первому семестру

Стрелка рассказала о первых студентах: часть 2 Набор студентов в Стрелку объявлен закрытым. Поступили 35 человек. Институт продолжает знакомить со студентами

Стрелка рассказала о первых студентах: часть 2

Google составил список популярных ВУЗов Москвы
Google составил список популярных ВУЗов Москвы Компания Google составила рейтинг востребованности столичных университетов, институтов и академий
Google составил список популярных ВУЗов Москвы

Google составил список популярных ВУЗов Москвы
Компания Google составила рейтинг востребованности столичных университетов, институтов и академий