На «Бауманской» откроется «Суперметалл» — культурный кластер на месте завода Как он выглядит сейчас и что авторы проекта сделают с советским «Бергхайном»
На «Бауманской» откроется «Суперметалл» — культурный кластер на месте завода Как он выглядит сейчас и что авторы проекта сделают с советским «Бергхайном»
Московский технологический институт лишили госаккредитации
Институт лишили госаккредитации за некачественную подготовку учащихся
«Стрелка» и Vector запустили курс «Как создать мобильное приложение»
Стоимость курса составит 2 999 рублей
Команда «Стрелки»: кто и как готовил институт к первому семестру Команда «Стрелки» рассказала чем они занимались все лето, готовясь к образовательной программе первого учебного года
Стрелка рассказала о первых студентах: часть 2 Набор студентов в Стрелку объявлен закрытым. Поступили 35 человек. Институт продолжает знакомить со студентами
Google составил список популярных ВУЗов Москвы Компания Google составила рейтинг востребованности столичных университетов, институтов и академий