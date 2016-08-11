В Москве пройдет выставка работ Александра Лабаса
Она посвящена 100-летию Октябрьской революции
Институт русского реалистического искусства запустил на постоянной основе сборные экскурсии
Они будут проходить по субботам в 12:00 и 16:00
Как выглядит обновленный Институт русского реалистического искусства
Перепланировка музея приурочена к его пятилетию
Институт русского реалистического искусства снова откроется в декабре
До этого институт находился на реорганизации
Google выложила в открытый доступ 50 полотен русских реалистов
Для проекта Google Arts & Culture оцифровали картины из собрания Института русского реалистического искусства