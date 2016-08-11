Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

В Москве пройдет выставка работ Александра Лабаса

Она посвящена 100-летию Октябрьской революции

В Москве пройдет выставка работ Александра Лабаса

Институт русского реалистического искусства запустил на постоянной основе сборные экскурсии

Они будут проходить по субботам в 12:00 и 16:00

Институт русского реалистического искусства запустил на постоянной основе сборные экскурсии

Как выглядит обновленный Институт русского реалистического искусства

Перепланировка музея приурочена к его пятилетию

Как выглядит обновленный Институт русского реалистического искусства

Институт русского реалистического искусства снова откроется в декабре

До этого институт находился на реорганизации

Институт русского реалистического искусства снова откроется в декабре

Google выложила в открытый доступ 50 полотен русских реалистов

Для проекта Google Arts & Culture оцифровали картины из собрания Института русского реалистического искусства

Google выложила в открытый доступ 50 полотен русских реалистов