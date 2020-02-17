16 ноября, вторник
Екатеринбург
Екатеринбург
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
В России катастрофически не хватает лекарств. Все дело в курсе страны на импортозамещение
В России катастрофически не хватает лекарств. Все дело в курсе страны на импортозамещение О проблеме рассказывает детский онколог Александр Карачунский
В России катастрофически не хватает лекарств. Все дело в курсе страны на импортозамещение

В России катастрофически не хватает лекарств. Все дело в курсе страны на импортозамещение
О проблеме рассказывает детский онколог Александр Карачунский