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МЫ В СОЦСЕТЯХ

22 октября 2021

В Москве пройдет благотворительный забег в поддержку людей после инсульта

3 августа 2021

После заражения COVID-19 увеличивается риск сердечного приступа и ишемического инсульта

Что может привести к инсульту?

Отвечает Роспотребнадзор

Что может привести к инсульту?

Москвичи смогут бесплатно проверить сердце и поговорить с неврологом

Акцию приурочили к Всемирному дню борьбы с инсультом

Москвичи смогут бесплатно проверить сердце и поговорить с неврологом

В «Зарядье» москвичам бесплатно расскажут об инсульте

На встрече объяснят, как распознать его признаки и оказать первую помощь

В «Зарядье» москвичам бесплатно расскажут об инсульте

Как долгая работа влияет на риск развития инсульта

У тех, кто регулярно работал по десять часов в течение десяти лет, риск повышался почти вдвое

Как долгая работа влияет на риск развития инсульта

В Москве открылись школы профилактики инсультов и инфарктов

Направление туда можно получить после диспансеризации и при обращении в кабинет профилактики

В Москве открылись школы профилактики инсультов и инфарктов

В «Зарядье» пройдет лекция о борьбе с инсультом

Посетителям расскажут о видах и симптомах нарушения, а также о факторах риска

В «Зарядье» пройдет лекция о борьбе с инсультом

Москвичи смогут пройти обследование в День борьбы с инсультом

Мероприятия пройдут 27 октября

Москвичи смогут пройти обследование в День борьбы с инсультом

На сайте Go Fund Me запустили сбор средств на лечение сооснователя Никола-Ленивца

Ранее Василий Щетинин был госпитализирован с инсультом

На сайте Go Fund Me запустили сбор средств на лечение сооснователя Никола-Ленивца

На ВДНХ пройдет фестиваль здоровья «Орби Fest»

Основная задача фестиваля — познакомить людей с проблемой инсульта

На ВДНХ пройдет фестиваль здоровья «Орби Fest»

В Москве запустят систему экстренной помощи при инсультах

Сеть экстренной помощи введут до конца 2016 года

В Москве запустят систему экстренной помощи при инсультах

На ВДНХ пройдёт фестиваль здоровья «ОРБИ FEST»

Программа фестиваля включает мастер-классы, лекции о здоровом питании, тренировки от сайклинг-студии Velobea

На ВДНХ пройдёт фестиваль здоровья «ОРБИ FEST»

Нейробиолог Гульнур Смирнова — о том, как восстановить мозг после инсульта
Нейробиолог Гульнур Смирнова — о том, как восстановить мозг после инсульта The Village поговорил с учёным, который изучает современные методы регенерации нейронов
Нейробиолог Гульнур Смирнова — о том, как восстановить мозг после инсульта

Нейробиолог Гульнур Смирнова — о том, как восстановить мозг после инсульта
The Village поговорил с учёным, который изучает современные методы регенерации нейронов