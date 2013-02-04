Евгений Волк («Интегратор»): Как превратить портных и парикмахеров в предпринимателей Рекламный сервис «Интегратор» Евгения Волка заморожен из-за конфликта с инвестором, а пока он работает над новым проектом — воркплейсами, предоставляющими пространство под специальные рабочие нужды.