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Евгений Волк («Интегратор»): Как превратить портных и парикмахеров в предпринимателей
Менеджмент
Евгений Волк («Интегратор»): Как превратить портных и парикмахеров в предпринимателейРекламный сервис «Интегратор» Евгения Волка заморожен из-за конфликта с инвестором, а пока он работает над новым проектом — воркплейсами, предоставляющими пространство под специальные рабочие нужды.
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Евгений Волк («Интегратор»): Как превратить портных и парикмахеров в предпринимателей
Менеджмент

Евгений Волк («Интегратор»): Как превратить портных и парикмахеров в предпринимателей Рекламный сервис «Интегратор» Евгения Волка заморожен из-за конфликта с инвестором, а пока он работает над новым проектом — воркплейсами, предоставляющими пространство под специальные рабочие нужды.

Новости

Рекламный сервис «Интегратор» привлёк $5 млн

В стартап вложился эксклюзивный оператор рекламы на транспорте Москвы

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Новости

Рекламный сервис «Интегратор» привлёк $5 млн В стартап вложился эксклюзивный оператор рекламы на транспорте Москвы