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В «Новом Иерусалиме» открылся интерактивный музей, посвященный истории Подмосковья

Мультимедиа познакомят с природой, культурой и бытом региона

В «Новом Иерусалиме» открылся интерактивный музей, посвященный истории Подмосковья
Мультимедиа познакомят с природой, культурой и бытом региона

В обновленный исторический парк на ВДНХ добавили новые залы и аттракционы

Первые 2 019 посетителей смогут посетить экспозиции и квесты бесплатно

В обновленный исторический парк на ВДНХ добавили новые залы и аттракционы
Первые 2 019 посетителей смогут посетить экспозиции и квесты бесплатно

В ММОМА пройдет выставка-перформанс к юбилею ГИТИСа

Мастер-классы и спектакли продлятся с 28 марта по 8 апреля

В ММОМА пройдет выставка-перформанс к юбилею ГИТИСа
Мастер-классы и спектакли продлятся с 28 марта по 8 апреля

Еврейский музей запустил с Google интерактивную выставку

Первую в России интерактивную выставку в рамках международного проекта «Академия культуры Google» посвятили еврейской культуре.

Еврейский музей запустил с Google интерактивную выставку
Первую в России интерактивную выставку в рамках международного проекта «Академия культуры Google» посвятили еврейской культуре.