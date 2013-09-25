В «Новом Иерусалиме» открылся интерактивный музей, посвященный истории Подмосковья
Мультимедиа познакомят с природой, культурой и бытом региона
В «Новом Иерусалиме» открылся интерактивный музей, посвященный истории Подмосковья Мультимедиа познакомят с природой, культурой и бытом региона
В обновленный исторический парк на ВДНХ добавили новые залы и аттракционы
Первые 2 019 посетителей смогут посетить экспозиции и квесты бесплатно
В обновленный исторический парк на ВДНХ добавили новые залы и аттракционы Первые 2 019 посетителей смогут посетить экспозиции и квесты бесплатно
В ММОМА пройдет выставка-перформанс к юбилею ГИТИСа
Мастер-классы и спектакли продлятся с 28 марта по 8 апреля
В ММОМА пройдет выставка-перформанс к юбилею ГИТИСа Мастер-классы и спектакли продлятся с 28 марта по 8 апреля
Еврейский музей запустил с Google интерактивную выставку
Первую в России интерактивную выставку в рамках международного проекта «Академия культуры Google» посвятили еврейской культуре.