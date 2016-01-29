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Клиенты «Рокетбанка» — о зависших деньгах и перспективах сервиса
Ситуация
Клиенты «Рокетбанка» — о зависших деньгах и перспективах сервисаВ банке «Интеркоммерц» ввели временную администрацию. Из-за этого у некоторых клиентов сервиса «Рокетбанк» заморозились счета
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Клиенты «Рокетбанка» — о зависших деньгах и перспективах сервиса
Ситуация

Клиенты «Рокетбанка» — о зависших деньгах и перспективах сервиса В банке «Интеркоммерц» ввели временную администрацию. Из-за этого у некоторых клиентов сервиса «Рокетбанк» заморозились счета

Новости

В банке «Интеркоммерц» ввели временную администрацию

Она должна проанализировать финансовое состояние организации

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Новости

В банке «Интеркоммерц» ввели временную администрацию Она должна проанализировать финансовое состояние организации