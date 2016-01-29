Ситуация
Клиенты «Рокетбанка» — о зависших деньгах и перспективах сервисаВ банке «Интеркоммерц» ввели временную администрацию. Из-за этого у некоторых клиентов сервиса «Рокетбанк» заморозились счета
Ситуация
Клиенты «Рокетбанка» — о зависших деньгах и перспективах сервиса В банке «Интеркоммерц» ввели временную администрацию. Из-за этого у некоторых клиентов сервиса «Рокетбанк» заморозились счета
Новости
В банке «Интеркоммерц» ввели временную администрацию
Она должна проанализировать финансовое состояние организации
Новости