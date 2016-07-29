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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Родители пожаловались на угрозу закрытия школы № 101 для слабослышащих

Они опасаются, что учебное заведение могут расформировать

Родители пожаловались на угрозу закрытия школы № 101 для слабослышащих

Мэрия Москвы через суд вернет квартиры жителям психоневрологического интерната № 30

Об этом сообщил заммэра по вопросам соцразвития Леонид Печатников

Мэрия Москвы через суд вернет квартиры жителям психоневрологического интерната № 30

Квартиры жителей интерната передали людям из окружения экс-директора учреждения

Взамен подопечные ПНИ № 30 получают 15 тысяч рублей ежемесячно

Квартиры жителей интерната передали людям из окружения экс-директора учреждения

В России проведут реформу психоневрологических интернатов

Предполагается, что она позволит улучшить условия содержания 150 тысяч граждан

В России проведут реформу психоневрологических интернатов