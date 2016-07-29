Родители пожаловались на угрозу закрытия школы № 101 для слабослышащих
Они опасаются, что учебное заведение могут расформировать
Мэрия Москвы через суд вернет квартиры жителям психоневрологического интерната № 30
Об этом сообщил заммэра по вопросам соцразвития Леонид Печатников
Квартиры жителей интерната передали людям из окружения экс-директора учреждения
Взамен подопечные ПНИ № 30 получают 15 тысяч рублей ежемесячно
В России проведут реформу психоневрологических интернатов
Предполагается, что она позволит улучшить условия содержания 150 тысяч граждан