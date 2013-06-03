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Microsoft отказывается от Internet Explorer
В Windows 10 базовым станет новый браузер компании под кодовым названием Project Spartan
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Microsoft отказывается от Internet Explorer В Windows 10 базовым станет новый браузер компании под кодовым названием Project Spartan
Новости
В Internet Explorer обнаружили критическую уязвимость
С её помощью хакеры уже совершили ряд атак на американские компании
Новости
В Internet Explorer обнаружили критическую уязвимость С её помощью хакеры уже совершили ряд атак на американские компании
Облако знаний
Проверка на вшивость: 10 бесплатных способов протестировать сайтСоздатели сайта зачастую не замечают незначительных ошибок и технических неполадок — меж тем они могут снизить трафик и продажи. H&F выяснил, как проверить свой сайт на наличие багов.
Облако знаний