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Новости

Microsoft отказывается от Internet Explorer

В Windows 10 базовым станет новый браузер компании под кодовым названием Project Spartan

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Новости

Microsoft отказывается от Internet Explorer В Windows 10 базовым станет новый браузер компании под кодовым названием Project Spartan

Новости

В Internet Explorer обнаружили критическую уязвимость

С её помощью хакеры уже совершили ряд атак на американские компании

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Новости

В Internet Explorer обнаружили критическую уязвимость С её помощью хакеры уже совершили ряд атак на американские компании

Проверка на вшивость: 10 бесплатных способов протестировать сайт
Облако знаний
Проверка на вшивость: 10 бесплатных способов протестировать сайтСоздатели сайта зачастую не замечают незначительных ошибок и технических неполадок — меж тем они могут снизить трафик и продажи. H&F выяснил, как проверить свой сайт на наличие багов.
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Проверка на вшивость: 10 бесплатных способов протестировать сайт
Облако знаний

Проверка на вшивость: 10 бесплатных способов протестировать сайт Создатели сайта зачастую не замечают незначительных ошибок и технических неполадок — меж тем они могут снизить трафик и продажи. H&F выяснил, как проверить свой сайт на наличие багов.